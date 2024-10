Vigevano, denunciato il ladro di catenine: ad agosto aveva messo a segno tre rapine in un pomeriggio

Vigevano, 11 ottobre 2024 – In un solo pomeriggio, alla fine di agosto, aveva avvicinato e poi derubato tre anziani. I carabinieri della stazione di Vigevano sono riusciti a identificare l’autore delle rapine. Dopo settimane di indagini, i militari hanno così denunciato per rapina e furto con strappo un marocchino di 37 anni senza fissa dimora.

La prima a essere stata presa di mira era stata una donna di 77 anni nella centralissima via Mulini. Poi la stessa sorte era toccata a un’ottantunenne in via Strada Nuova e, infine, a un uomo di 74 anni in via Fogliano. Soltanto in questo caso la vittima era rimasta contusa.

Il modus operandi era sempre lo stesso: il 37enne si avvicinava alle sue vittime, con la scusa di chiedere loro informazioni, e poi le derubava fuggendo in sella a una bicicletta gialla. In tutti i casi, il bandito aveva rubato alle vittime anziane le catenine d’oro.