Amputata una gamba alla donna travolta davanti al bar a Gravellona. Conducente arrestato per tentato omicidio

Gravellona Lomellina (Pavia), 17 giugno 2025 – Dovrà rispondere di tentato omicidio il tunisino di 41 anni che, ieri sera intorno alle 20, ha investito una coppia di avventori di un bar di Gravellona Lomellina dopo aver lanciato la Fiat 500 della compagna, che era con lui, a velocità sostenuta verso i clienti seduti ai tavoli esterni.

Diversi di loro sono riusciti a mettersi al sicuro all’interno del locale, non una coppia, 50 anni lei, 51 lui. Alla donna, trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano con l’elisoccorso di Como, è stata amputata una gamba e le sue condizioni restano gravissime. Il compagno è stato invece trasportato da una ambulanza della Croce Azzurra di Vigevano al policlinico San Matteo di Pavia con una frattura multipla a una gamba.

L’extracomunitario è stato dapprima accompagnato all’ospedale di Vigevano per le analisi inerenti il tasso alcolemico e i possibili effetti da sostanze stupefacente e, dopo la formalizzazione dell’arresto, in carcere a Pavia.

Tutto è avvenuto in pochi minuti nella prima serata di ieri. Il tunisino, in evidente stato di alterazione e la compagna sono entrati nel bar “Antica Caffetteria” di corso Insurrezione, la strada principale del paese. Ha chiesto una sambuca e subito dopo si sarebbe lamentato con la titolare, una donna di nazionalità cinese, perché la riteneva troppo diluita. Ne è nata una diatriba che è sfociata in una breve colluttazione. L’uomo è stato allontanato dal locale ed è stato allora che, qualche decina di metri più avanti, ha costretto la compagna a cedergli il posto di guida dell’utilitaria, ha compiuto una repentina inversione di marcia e si è diretto a velocità sostenuta verso gli avventori investendo la donna quasi frontalmente. Subito le sue condizioni sono apparse gravissime ed è stata trasferita in ospedale con l’elisoccorso. Il magrebino intanto, bloccato dai carabinieri è stato sottratto ad un tentativo di linciaggio da parte delle molte persone che hanno assistito all’accaduto.