Casei Gerola, investito da un mezzo pesante in autostrada: grave operaio di 42 anni

Gropello Cairoli (Pavia), 26 marzo 2023 - Grave infortunio sul lavoro in autostrada. Sulla A7 Milano-Genova, nella tratta in provincia di Pavia tra i caselli di Casei Gerola e Gropello Cairoli, sulla corsia in direzione Milano, un operaio di 42 anni, al lavoro nel cantiere stradale, è stato "parzialmente investito da un mezzo pesante in movimentazione", come riferito dai soccorsi sanitari di Areu.

L'uomo è stato trasportato con l'ambulanza in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia, con gravi traumi ad addome e bacino. L'incidente sul lavoro è successo poco prima delle 9.30. Già da un paio d'ore prima sulla stessa tratta autostradale erano riferite code da prima dell'area di servizio di Dorno in direzione Milano, forse proprio per il cantiere nel quale stava lavorando l'operaio rimasto poi ferito. E verso le 8.30 veniva riferito un tamponamento tra due mezzi pesanti, sempre prima del casello di Gropello Cairoli, in quel caso però senza feriti.

Se già per il cantiere e il tamponamento il traffico in A7 aveva subìto rallentamenti, dopo l'infortunio sul lavoro è stato completamete bloccato, con segnalati 8 chilometri di coda e uscita obbligatoria a Casei Gerola, con anche le conseguenti ripercussioni sulla viabilità ordinaria, in particolare sulla ex Statale 35 da Voghera a Pavia, già sempre trafficata specie nelle ore di punta mattutine.