Gerenzano, operaio 28enne cade dal ponteggio: grave in ospedale

Gerenzano (Varese) – Grave incidente sul lavoro a Gerenzano, in provincia di Varese. Un operaio è caduto dal ponteggio di un cantiere, da un’altezza di circa due metri, riportando gravi ferite.

L’uomo, 28 anni, è stato soccorso e portato all’ospedale di Circolo di Varese. Ha riportato traumi alla testa e al bacino. Sul cantiere, in via Filippo Turati, oltre ai soccorritori di Areu sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici di Ats per le verifiche del caso.