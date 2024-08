Rozzano: lupo cecoslovacco “sequestrato” su un terrazzino, multato il padrone

Rozzano, 20 agosto 2024 – Teneva il cane sul balcone per ore e se si lamentava erano botte. Ora il bellissimo esemplare di lupo cecoslovacco è stato adottato da una famiglia mentre il proprietario è stato denunciato.

L’uomo costringeva l’animale su un balcone di piccolissime dimensioni e infieriva su di lui colpendolo con calci e bastonate. Una brutta storia di maltrattamento di animali che si è conclusa grazie all’intervento della polizia locale rozzanese che nei giorni scorsi ha finalmente portato alla liberazione del cane.

L’operazione è stata condotta dagli agenti grazie alla collaborazione di alcuni cittadini, che avevano segnalato i ripetuti episodi di violenza nei confronti dell’animale.

L’irruzione

Dopo un breve appostamento, le forze dell’ordine sono entrate nell’appartamento e hanno portato via il cane con l’ausilio del personale del servizio veterinario di Ats. Il padrone, subito dopo il sequestro, ha cercato di tornare di possesso dell’animale, utilizzando stratagemmi che hanno ulteriormente aggravato la sua posizione, fino a farlo condannare a una multa di mille euro e alla confisca definitiva del cane lupo che ora è stato affidato alla “famiglia adottiva“ trovata dalla polizia locale.

L’uomo avrebbe anche inveito contro gli operatori che gli hanno portato via il cane perché a suo dire gli voleva bene.

Purtroppo i casi di maltrattamento degli animali sono sempre più frequenti e non riguardano solo l’abbandono, una vergogna che questa estate ha visto aumentare significativamente i casi. I cani maltrattati dai proprietari possono poi per reazione sviluppare atteggiamenti aggressivi e diventare pericolosi per gli altri cani e le persone. E qualche volta soprattutto i molossi vengono adoperati persino come arma impropria.