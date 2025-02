Segregati e affamati: a Cinisello la polizia locale libera cinque cani maltrattati, due erano cuccioli

Cinisello Balsamo (Milano), 20 febbraio 2025 – Da tempo residenti e passanti li vedevano segregati in quell'immobile dismesso. Affamati e malconci, ma soprattutto in una situazione non regolare. Così, dopo varie segnalazioni arrivate in comando, è scattata l'operazione della polizia locale, che ha portato a due arresti e alla liberazione di cinque cani, che erano stati rinchiusi nell'edificio abbandonato.

L'intervento decisivo degli agenti è avvenuto in uno stabile di periferia, dopo la segnalazione di alcuni passanti. I ghisa hanno trovato tre rottweiler e due cuccioli di pitbull, che erano stati chiusi all'ultimo piano di un edificio industriale. Durante il blitz sono stati fermati due individui stranieri, che ai controlli sono risultati sprovvisti di documenti. Dopo essere stati identificati e fotosegnalati in comando, ai due sono stati contestati i reati di immigrazione irregolare, occupazione di proprietà privata e maltrattamento di animali.

I cani, privi di microchip, sono stati affidati al canile sanitario per ricevere cure e con la speranza di trovare presto una nuova casa. Già diversi cinisellesi si sono fatti avanti per candidarsi all'adozione.