Mauro Repetto e gli altri “Sansirini”: Pavia premia i suoi figli benemeriti

Pavia – Non voleva atteggiarsi a star, eppure tutti i flash dei fotografi erano per lui. Ieri mattina Mauro Repetto era seduto in prima fila nell’aula magna del collegio Ghislieri accanto agli altri benemeriti. Nel giorno dedicato al santo patrono, San Siro, l’artista ha ricevuto il riconoscimento della città. Applaudito come avviene a teatro, Repetto è salito sul palco per ritirare la medaglia del Regisole emozionato, mentre mamma Margherita sedeva in platea insieme a tanti ex compagni del liceo Copernico e fan del biondo che ballava sulle canzoni degli 883.

A tutti Mauro ha regalato un selfie o un autografo e si è portato a casa un quadro realizzato da Matteo Borioli con l’immancabile Uomo ragno e lo stemma di Pavia. “Vorrei parlarvi di due entità spirituali, due icone che mi hanno accompagnato sempre – ha detto Mauro Repetto –. Ogni giorno c’erano due cose, tutte e due con una certa genialità, tutte due ovattavano e nello stesso tempo mi permettevano di sperare di andare via, cosa che ho fatto. Tutte e due hanno significato tantissimo per me e per Pavia. Una è viale della Libertà, dove abitavo al civico 22. L’altra è una persona eccezionale, il mio miglior amico, e si chiama Max”. Così l’artista ha voluto fugare ogni dubbio su un dissapore tra i due cantanti.

Prima di Repetto sul palco a ritirare la benemerenza sono saliti Vittorio Vaccari presidente dell’associazione il Bel San Michele, proposto da diverse cittadini, Antonella Campagna, Luisa Trumellini, il rettore Francesco Svelto, Gianfrano Manenti, Luca Dinatale per l’associazione Gli sdraiati che ha strappato all’abbandono scolastico un centinaio di adolescenti, Lina Fortunato, la campionessa di ginnastica ritmica Greta Riccardi e l’ex sindaco Fabrizio Fracassi. Due sansirini sono stati consegnati anche alla memoria del maestro di judo Giorgio Ciampi e di Corrado Ferri.

Nel suo discorso di San Siro il sindaco Michele Lissia ha parlato della Pavia di domani. “Sarà un anno di sfide - ha detto –. È il momento di costruire una Pavia international city of Science, un polo scientifico internazionale capace di attrarre talenti, investimenti e collaborazioni globali. Ma dobbiamo anche costituire un sistema museale unico e stiamo lavorando a un progetto ambizioso che porterà Pavia al centro della scena musicale italiana, il Festival Pavia Indie Rock. Credo che ognuno di noi, con il proprio impegno quotidiano, possa e debba contribuire a rendere Pavia un posto migliore contribuendo a chiudere gli spazi ai sistemi di malaffare, ai favoritismi e alle conventicole, contribuendo a dare slancio morale alla nostra città”. Un chiaro riferimento alle recenti inchieste giudiziarie che hanno ancora una volta coinvolto la città, in particolare nei rapporti tra istituzioni e imprenditoria.

Di speranza e dei problemi che si trova ad affrontare Pavia ha parlato il vescovo Corrado Sanguineti nel solenne pontificale. “Il livello umano di una società si misura dal posto che hanno i poveri – ha detto il vescovo al quale l’artista Stefano Bressani ha donato un Kuoredistoffa dedicato a San Siro –. La collaborazione tra i servizi sociali, la Caritas e le parrocchie sono la strada, come avviene con Nessuno si salva da solo”.