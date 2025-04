Sette imputati, 30 parti civili. Le assoluzioni e le condanne

VOGHERA (Pavia) Assoluzioni e condanne al processo di primo grado a carico di sette imputati accusati di diffamazione aggravata per le pubblicazioni su un social tra il 2021 e il 2022. Le parti offese erano circa 30 tra politici, avvocati, cittadini e professionisti con incarichi in aziende come Asm e Pavia Acque, al centro di attacchi via Internet. Per undici capi d’accusa è stato condannato a un anno e otto mesi di reclusione Gianpiero Santamaria (nella foto), monzese attivo nella vita politica e cittadina di Voghera, detenuto per altra causa. Santamaria è stato assolto o ha ricevuto sentenza di non luogo a procedere per altri 14 capi d’accusa. Condannato a 600 euro di multa per due capi d’accusa Davide Palumbo; a 300 euro per un capo d’accusa Renato Faller. Palumbo è stato assolto o ha ricevuto sentenza di non luogo a procedere per 12 capi d’imputazione. Altri quattro imputati sono stati assolti. Inizialmente Santamaria era accusato anche di aver diffamato il sindaco Paola Garlaschelli: filone chiuso perché Garlaschelli aveva accettato le scuse e ritirato la querela. Invece il dg di Pavia Acque Stefano Bina è tra le parti offese per cui Santamaria è stato condannato alla reclusione: in tivù avrebbe alluso più volte a influenze sulla politica locale. Condannato anche per aver diffamato l’avvocato Giorgio Allegrini e il capogruppo dei Civici in Consiglio comunale, Pier Ezio Ghezzi. Santamaria è stato condannato a una provvisionale di 2.500 euro per ciascuna delle dieci parti civili.

Nicoletta Pisanu