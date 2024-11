Pavia, ora è ufficiale: Mauro Repetto sarà premiato con la benemerenza di San Siro. Ma non come 883

Pavia, 26 novembre 2024 – Salirà sul palco dell’aula magna del collegio Ghislieri e riceverà la benemerenza di San Siro. Nel giorno dedicato al patrono di Pavia, il 9 dicembre, Mauro Repetto sarà premiato in segno di riconoscenza da parte della città.

Dopo le polemiche della scorsa settimana messe a tacere dai due fondatori degli 883 davanti a un boccale di birra rigorosamente scura e qualche fraintendimento, ieri sera il Consiglio comunale ha ufficialmente deliberato di consegnare l’onorificenza all’artista. Erano stati i legali di Max Pezzali a consigliare caldamente al Comune di soprassedere dall’idea di consegnare il ‘sansirino’ a Repetto che aveva lasciato il gruppo molto presto, dopo i primi due album.

Ma l’artista non sarà premiato in quanto 883 come non è accaduto a Max Pezzali 29 anni fa. “Ho proposto di attribuire la benemerenza a Mauro Repetto - ha detto il consigliere comunale del Pd Pietro Alongi - perché sta portando Pavia in tutti i teatri d'Italia che tocca con il suo tour ‘Alla ricerca dell'uomo ragno’ e perché ogni volta che viene intervistato parla della nostra città. E' anche grazie a lui se oggi di Pavia si parla a livello nazionale. Assegnare il San Siro a Repetto in questo momento mi sembrava un segno di gratitudine verso la città e da parte della città verso di lui. Anzi, colgo l’occasione per lanciare un appello ai due 883: sarebbe bello rivederli insieme”.