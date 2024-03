Belgioioso, la cucina va in fiamme: giovane coppia intossicata dal fumo

Belgioioso (Pavia), 25 marzo 2024 - Due giovani intossicati e una cucina inagibile è il risultato di un incendio scoppiato nelle prime ore del mattino nell’abitazione in viale Donna Anna d’Este.

I due, portati in ospedale a causa dell’intossicazione, hanno allertato vigili del fuoco, soccorsi sanitari e carabinieri verso le 4 di lunedì mattina.

Le dinamiche dell’incidente

Dai primi accertamenti, le fiamme si sarebbero sprigionate dalla cucina, per causa accidentale. I due giovani conviventi, una ragazza 26enne e il compagno 28enne, forse nel tentativo di domare il rogo, non sarebbero usciti subito dall'abitazione e questo li ha portai a inalare per troppo tempo il fumo: i due, che non hanno riportato ustioni, sono stati quindi soccorsi e trasportati con l'ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia, in condizioni comunque valutate non particolarmente gravi.

I soccorsi e lo stato dell’abitazione

I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere l'incendio, che ha però fatto danni notevoli in particolare nella cucina, ma pare senza provocare danni strutturali all'edificio, che non dovrebbe essere dichiarato inagibile, anche se accertamenti tecnici devono essere ancora completati.

I carabinieri hanno quindi ricostruito l'accaduto, all'esito di quanto accertato dai vigili del fuoco, per causa ritenuta accidentale.