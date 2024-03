Incendiò negozio, auto e dehors. Arrestato il “piromane seriale“

Un piromane seriale, che due mesi fa aveva messo a fuoco un intero isolato della Rondinella e con un passato fatto di auto incendiate in tutto il Nord Milano. Dopo una lunga e articolata indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Monza, la polizia locale è riuscita a dare un volto all’autore dei roghi. Si tratta di un cinisellese di 54 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti simili accumulati negli ultimi sette anni. Il piromane si trova ora agli arresti domiciliari. A inchiodarlo, stavolta, sono state le telecamere del quartiere, che lo avevano immortalato durante gli ultimi “colpi“, messi a segno il 15 gennaio scorso. In quella serata, infatti, l’uomo aveva dato fuoco a due autovetture, a un negozio e aveva provato anche a incendiare il dehors di un bar nelle vie Picardi e Giusti. Ci sono voluti due mesi di lavoro per le analisi dei frame della videosorveglianza e delle denunce passate nell’hinterland. L’altro giorno, gli agenti del nucleo operativo della polizia locale, coadiuvati dal comando di Cinisello Balsamo, hanno finalmente eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti del 54enne. Il sistema di videosorveglianza cittadina ha consentito di riprendere parzialmente le azioni del piromane e di individuare un suo secondo tentativo di appiccare il fuoco al dehor di un’attività commerciale in via Giusti. A salvare letteralmente il negozio, in questo caso, era stato l’intervento di alcuni cittadini che avevano spento le fiamme, evitando il peggio.

Sulle immagini registrate dalle telecamere gli agenti sestesi hanno svolto verifiche certosine, che hanno permesso di identificare con certezza l’autore dei roghi e di deferirlo all’autorità giudiziaria. Grazie a una vera e propria analisi e attività da cold case, le indagini del comando hanno anche permesso di ricostruire un percorso di reiterazione delle condotte incendiarie: scavando nel suo passato, i ghisa hanno ricostruito gli ultimi 7 anni, periodo in cui sono risultati diversi episodi di auto incendiate nei vari Comuni del Nord Milano. La ricostruzione puntuale, guidata dalla Procura di Monza, alla luce di un quadro circostanziale, è stata accolta favorevolmente dal giudice delle indagini preliminari, che ha disposto la custodia cautelare del 54enne in attesa che si svolga l’interrogatorio di garanzia. Laura Lana