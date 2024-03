Incendio nella notte a Belgioioso: le fiamme divorano un appartamento

Belgioioso, 21 marzo 2024 – Fiamme nella notte tra ieri e oggi nell’appartamento di una palazzina di tre piani a Belgioioso. Attorno all’1,30 per cause ancora oggetto di indagine, è divampato un incendio che si rapidamente propagato a tutta l’abitazione. Nessuna persona sembra risulti coinvolta, ma diversi ambienti della casa sono stati interessati dal rogo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Belgioioso. Ci sono volute quattro ore perché le fiamme fossero contenute e l’incendio domato limitando i danni. La paura, infatti, era che il rogo potesse propagarsi e interessare anche le abitazioni vicine. Un pericolo scongiurato.