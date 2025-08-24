Bancomat resiste all’assalto con l’esplosivo

MIRADOLO TERME (Pavia)O l’esplosivo era poco o non è stato inserito nel modo giusto per sventrare lo sportello automatico e proiettare all’esterno la cassa con i soldi. È infatti fallito il colpo tentato nella notte tra venerdì e ieri ai danni del Banco BPM a Miradolo Terme, in piazza Unità d’Italia. I responsabili sono però riusciti a fuggire prima che sul posto potessero arrivare i carabinieri, intervenuti con una pattuglia della Compagnia di Stradella, che hanno avviato le indagini. Come sempre tutto è stato ripreso dalle telecamere della videosorveglianza: dieci miuti prima delle 4 è arrivata un’auto di colore scuro dalla quale sono scesi tre uomini, con i volti coperti. Posizionato l’esplosivo, sono fuggiti senza alcun bottino, perché la deflagrazione ha danneggiato la vetrata della banca, oltre allo sportello automatico, che però non è stato del tutto sventrato e ha così contiunato a custodire al suo interno la cassa con i soldi in contanti che erano l’obiettivo dei criminali. In ogni caso, i danni sono ingenti per la banca, oltre agli inevitabili disservizi conseguenti. Sempre a Miradolo Terme, lo scorso 16 luglio, era stato fatto esplodere un altro bancomat, quello della Banca Centropadana Credito Cooperativo, in piazza IV novembre: in quel caso i ladri erano riusciti a fuggire con i soldi della cassa sventrata, per un bottino non quantificato. Anche lo scorso 30 luglio era riuscito un altro colpo esplosivo, al bancomat della Banca Credito Cooperativo Cassa rurale ed artigiana di Binasco, in via Partigiani alla frazione Giovenzano di Vellezzo Bellini.

S.Z.