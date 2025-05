Fiat Panda usata come ariete per sfondare il Conad di Casorate Primo: bottino da cinquemila euro

Casorate Primo (Pavia) – Spaccata ai danni di un altro supermercato, sempre con l'obiettivo della cassaforte, per un bottino di circa 5mila euro. Il furto è stato messo a segno nella notte tra lunedì e martedì, martedì 27 maggio, al supermercato Conad in via Motta Visconti a Casorate Primo. Erano le 3.15 quando le telecamere della videosorveglianza hanno ripreso una Fiat Panda in retromarcia che ha sfondato la vetrata a fianco dell'ingresso. Sono scesi tre uomini, incappucciati e vestiti di nero, per non essere riconoscibili nelle immagini registrate, che indossavano anche guanti per non lasciare impronte.

Nonostante il sistema d'allarme entrato subito in funzione, sapendo di avere i minuti contati prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, in pochi istanti si sono diretti verso gli uffici dove c'era la cassaforte, l'hanno sradicata dall'ancoraggio al pavimento e portata fuori senza neppure perdere tempo per provare ad aprirla sul posto, ma caricandola ancora chiusa su un'altra automobile, con la quale si sono poi allontanati riuscendo a far perdere le proprie tracce.

All'arrivo sul posto dei carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Pavia, era rimasta solo la vetrata infranta e la Fiat Panda usata come ariete, abbandonata sul posto, dai successivi accertamenti risultata rubata poco prima nelle vicinanze. Un colpo da professionisti, come i parecchi precedenti che si sono susseguiti negli ultimi mesi, anche se con modalità diverse l'uno dall'altro: alcuni con spaccata, come questo a Casorate Primo, altri con buchi nei muri esterni, come quello alla Lidl di Robbio nella notte di domenica 18 maggio, altri ancora calandosi dai lucernari sui tetti, come al Burger King di Voghera lo scorso 17 aprile. Probabilmente batterie di bande diverse, ma sempre con l'obiettivo delle casseforti e dei contanti contenuti.