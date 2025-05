Violento incidente a Moglia, auto si ribalta fuori strada: ragazza di 20 anni tra la vita e la morte

Mantova – Erano da poco passate le 13 quando l’auto guidata da un giovane di 25 anni si è ribaltata violentemente in via Tullie a Moglia, nel Mantovano, finendo fuori strada in circostanze ancora da chiarire. Nello schianto, la passeggera di 20 anni, sbalzata fuori dall’abitacolo durante il terribile impatto, ha riportato traumi gravissimi a cranio, torace e addome.

La ragazza è stata immediatamente trasportata in codice rosso con l’elisoccorso agli Spedali Civili di Brescia, dove i medici stanno lottando per salvarle la vita. Le sue condizioni sono critiche e destano profonda preoccupazione tra familiari e amici. Il conducente, fortunatamente, se l’è cavata con ferite meno gravi: portato in codice giallo all’ospedale di Mantova per un trauma al braccio, non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti l’elisoccorso, le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi del caso. La dinamica dell’incidente resta ancora da chiarire: gli inquirenti stanno cercando di ricostruire gli attimi che hanno preceduto il drammatico ribaltamento.