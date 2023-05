Pavia, auto esplode nel garage sotterraneo del centro commerciale Minerva: un ferito grave

Pavia, 11 maggio 2023 – Il fumo nero è salito dalle grate del parcheggio con garage che si trova sotto il Centro commerciale Minerva e a fianco dell'autostazione dei pullman di via Trieste, con l'inevitabile caos all'orario di punta dell'uscita dalle scuole. Erano da poco passate le 13 di oggi, giovedì 11 maggio, quando sul posto, oltre a vigili del fuoco, polizia locale e carabinieri, sono intervenuti anche i soccorsi sanitari dell'Areu, per una persona trovata priva di sensi, rianimata e trasportata in ospedale con l'ambulanza in codice rosso.

In base alle prime informazioni si tratterebbe dell'uomo, senza fissa dimora, che era già stato segnalato più volte perché si introduceva abusivamente nel parcheggio privato, dove pare vivesse sulla sua auto, una vecchia Chevrolet grigia, vista da altri residenti e commercianti con a bordo anche bombole del gas per cucinare. Testimoni hanno sentito almeno due, forse anche tre esplosioni, con l'auto andata a fuoco e il ferito trovato a terra appena a fianco, scaraventato a una quindicina di metri dall'esplosione nel garage sotterraneo, soccorso inizialmente da un medico che ha lo studio nelle vicinanze. Oltre all'autostazione sono stati sgomberati tutti i negozi del Centro commerciale Minerva, invasi dal fumo nero salito dalle grate del parcheggio sotterraneo, come la sede provinciale della Regione e gli uffici dell'Acli e di Confartigianato.