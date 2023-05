"Cucinava nell’auto a gas, ha messo a rischio la sicurezza di tutti"

"Una volta gli avevo lasciato un biglietto sull’auto scrivendo che questo non è un parcheggio, una mattina presto gli ho picchiato sul vetro dell’auto chiedendogli cosa ci facesse lì, mi ha risposto che stava dormendo in macchina". Un residente che ha un garage nel parcheggio sotterraneo del Centro commerciale Minerva aveva già segnalato più volte il senzatetto che si introduceva abusivamente con la sua auto, pare da circa un paio di mesi, approfittando di un guasto che lasciava aperto il cancello di accesso i via Monti. "Ho segnalato il problema all’amministratore – prosegue il residente – che ha chiamato il manutentore ma il problema non è stato risolto". Dormiva e forse cucinava usando bombole di gas. "Anche la macchina era a gas, sul sedile posteriore dell’auto ho visto le bombole. Una situazione di pericolo e s’è visto cosa è successo. Certe persone non pensano alle conseguenze e mettono a rischio la propria vita e la sicurezza di tutti". S.Z.