Inferno in Porta Romana, il video del momento in cui esplode il furgone / ESCLUSIVO

Milano – Prima il fumo, poi le fiamme e infine le esplosioni in serie. Il momento in cui la zona tra via Vasari e via Pier Lombardo si è trasformata in un’enorme rogo è stato ripreso da un abitante di una della case che affacciano sulle strade.

Dal suo balcone il cittadino, ha ripreso tutti i momento dell’incidente. Inizialmente si vede solo del fumo, poi il fuoco e dalla metà del video le esplosioni in serie all’interno del furgone che trasportava bombole d’ossigeno. Le fiamme si sono poi propagate anche alle altre auto parcheggiate arrivando a danneggiare persino gli appartamenti posti al terzo piano.

In base a quanto raccontato dall’autista del furgone. Le fiamme – per cause ancora ignote – sono partite dal suo mezzo. Lui ha cercato di evitare il peggio spostando alcune bombole, ma è stato investito dall’esplosione. Ha riportato delle ustioni alla mano sinistra ed è stato trasportato in ospedale.