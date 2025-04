Auditorium del liceo: approvata la variante. Pronto entro l’anno

Una buona notizia per il liceo Omodeo: dopo anni di attesa finalmente si sono sbloccati gli interventi per il completamento del nuovo auditorium che, secondo i programmi, avrebbe dovuto essere ultimato tre anni fa. La Provincia ha approvato una perizia di variante di poco più di 18mila euro per alcuni interventi aggiuntivi e ha riconosciuto all’impresa che ha vinto l’appalto un adeguamento dei pezzi in ragione di poco più di 11mila euro. Resta invariata la spesa complessiva per la realizzazione della struttura che si aggira intorno ai 150 mila euro. L’appalto era stato aggiudicato nell’estate di quattro anni fa e i lavori avrebbero dovuto avere una durata di 150 giorni. Ma a distanza di tre anni non solo non sono stati completati ma il cantiere è fermo. Ora però si ripartirà.

Tra le opere aggiuntive previste ci sono le nuove pavimentazioni in vinile, delle griglie di aerazione, otto complessivamente e un recuperatore di calore oltre che spese per la sicurezza per un importo complessivo di 9 mila euro. Se la tempistica questa volta verrà rispettata è auspicabile che la struttura possa essere completata entro la fine dell’anno solare in modo da poter diventare operativa con l’inizio del 2026.

Umberto Zanichelli