Alessia Intiso, l’allenatrice di pallavolo morta a 23 anni. La società: “Un punto di riferimento per le nostre ragazze”

Cava Manara (Pavia) – Il sottilissimo filo si è purtroppo spezzato. Alessia Intiso, 23enne di Cava Manara, vice allenatrice della squadra under 12 di pallavollo femminile della Futura Volley Mezzana Corti, è morta ieri per le conseguenze dell’emorragia cerebrale che l’ha colpita nel pomeriggio di sabato al palazzetto dello sport Annibale Omodei.

Poco dopo l’inizio della partita si era allontanata dalla panchina dicendo all’allenatrice di avere un forte mal di testa, è andata in bagno per rinfrescarsi e ha perso i sensi. Rianimata e trasportata con l’ambulanza in codice rosso al San Matteo, dov’era emersa la natura del malore che l’aveva colpita, un’emorragia cerebrale, non si è più ripresa: operata e rimasta nel reparto di Rianimazione, ieri è stata avviata la procedura per l’accertamento della morte cerebrale per un eventuale espianto di organi. Il funerale si terrà domani alle 15 nella parrocchiale di Cava Manara.

«Personalmente e a nome di tutta l’amministrazione comunale - dice il sindaco Michele Pini - esprimo alla famiglia e alla società Futura Volley tutta la vicinanza per una tragedia immane. Percepisco lo sgomento di tutta la comunità". "Figlia, sorella, amica, compagna, allenatrice - il messaggio della società sportiva - per noi eri tutto questo e vederti volare via in quella che noi chiamiamo casa ha provocato un dispiacere enorme in tutti i nostri cuori. Per le nostre ragazze sei stata un punto di riferimento in questa stagione, confidente sempre presente e sempre attenta alle loro esigenze".

La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente ieri nel mondo della pallavolo femminile in provincia di Pavia. "È con il cuore spezzato - il messaggio di cordoglio della Bereguardo Volley, che sabato era in campo con la squadra under 12 a Cava Manara - che apprendiamo la triste notizia della scomparsa dell’allenatrice Alessia Intiso della Futura Volley. Alessia era una grande sportiva, una guida, un punto di riferimento per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla e lavorare con lei. La sua passione per la pallavolo era contagiosa e la sua dedizione allo sport e alla squadra l’hanno resa prima un’atleta e poi un’allenatrice apprezzata da tutti. In questo momento di profonda tristezza, la nostra società si stringe intorno alla famiglia, agli amici e alla Futura Volley, condividendo il dolore per questa perdita immensa".