Morta a 23 anni Alessia Intiso, l’allenatrice di pallavolo colpita da emorragia cerebrale al palazzetto

Cava Manara (Pavia), 7 maggio 2024 - Tre giorni dopo il malore al palazzetto, dall'ospedale è arrivata la tragica notizia che nessuno avrebbe voluto, ma tutti ormai temevano di ricevere. Non ce l'ha fatta la giovane viceallenatrice della squadra under 12 di pallavolo femminile della Futura Volley Mezzana Corti.

Alessia Intiso, 23enne di Cava Manara, nel Pavese, è morta per le conseguenze dell'emorragia cerebrale che l'ha colpita sabato pomeriggio al palazzetto dello sport Annibale Omodei in via Montegrappa alla frazione Tre Re-Mezzana Corti. Nel pomeriggio di oggi, martedì 7 maggio, il sottilissimo filo al quale era appesa la sua vita da sabato s'è definitivamente spezzato al termine delle ore necessarie per l'accertamento della morte cerebrale, avviato in mattinata per il successivo espianto degli organi.

Alessia Intiso con la felpa della squadra di pallavolo

Una giornata drammatica per tutto il mondo della pallavolo femminile in provincia di Pavia, con tutte le società che si sono strette al dolore della famiglia e della Futura Volley Mezzana Corti. "E' con il cuore spezzato - il cordoglio della Bereguardo Volley, che sabato era impegnata nel triangolare under 12 a Cava Manara - che apprendiamo la triste notizia della scomparsa dell'allenatrice Alessia Intiso della Futura Volley. Abbiamo sperato e lottato con lei fino alla fine, consapevoli di come tenesse alla pallavolo e di come abbia lottato con coraggio e determinazione fino all'ultimo istante. Alessia era una grande sportiva, una guida, un punto di riferimento per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla e lavorare con lei. La sua passione per la pallavolo era contagiosa e la sua dedizione allo sport e alla squadra l'hanno resa prima un'atleta e poi un'allenatrice apprezzata da tutti".