Cava Manara, gravissima l’allenatrice di pallavolo operata per un’emorragia cerebrale

Cava Manara (Pavia), 5 maggio 2024 - E' stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per l'emorragia cerebrale che l'ha colpita nel pomeriggio di ieri, sabato 4 maggio. La 23enne di Cava Manara, vice allenatrice della squadra locale di pallavolo femminile under 12, resta ricoverata in Rianimazione con prognosi riservata, ancora in pericolo di vita.

Non si sarebbe trattato di un infarto, come ipotizzato inizialmente, ma di un'altrettanto improvvisa e imprevista conseguenza di un'emorragia cerebrale. La ragazza, allontanandosi dalla panchina poco dopo l'inizio della partita, avrebbe peraltro detto alla allenatrice di avere un forte mal di testa, ma pensando che si trattasse di una banale emicrania è andata in bagno per rinfrescarsi e cercare così di riprendersi. Purtroppo non le è bastato, anzi andando in bagno era da sola quando ha perso i sensi e sono stati necessari alcuni minuti prima che dalla panchina si preoccupassero non vedendola tornare e quando la stessa allenatrice è andata a cercarla l'ha trovata già a terra. La 23enne è stata rianimata usando anche il defibrillatore presente nel palazzetto di via Montegrappa alla frazione Tre Re-Mezzana Corti di Cava Manara, dove sono poi arrivati i soccorsi sanitari di Areu che hanno proseguito le manovre rianimatorie e l'hanno trasportata con la massima urgenza in ospedale, dove è poi emersa la natura del malore che l'ha colpita.