Albuzzano, interviene per difendere la vicina di casa: 25enne accoltellato

Albuzzano (Pavia), 31 marzo 2025 - E' intervenuto per difendere la vicina di casa, è stato accoltellato al costato.

Un giovane di 25 anni è finito in ospedale con conseguenze per fortuna non gravi, per una prognosi di soli 10 giorni. Ma il presunto responsabile, un 50enne del posto, è stato poi rintracciato dai carabinieri, che lo hanno trovato ancora in possesso del taglierino, posto sotto sequestro, facendo scattare la denuncia a piede libero.

Erano circa le 21.30 di ieri, domenica 30 marzo, quando in via Alessandrina ad Albuzzano il 25enne è uscito di casa per difendere la vicina. Si è trovato a tu per tu con il 50enne, che sarebbe un ex convivente della donna, che stava cercando in tutti i modi di entrare in casa mentre lei si rifiutava di aprirgli la porta. Ne è nata una violenta lite culminata con la coltellata al costato inferta con un taglierino.

Poi il responsabile dell'accoltellamento si è allontanato prima che sul posto potessero arrivare i carabinieri. I militari, ricostruito l'accaduto, si sono messi subito sulle tracce del fuggitivo, che dopo circa 5 ore di ricerche è stato rintracciato in una casa disabitata, sempre ad Albuzzano. Nel frattempo il 25enne era stato portato con l'ambulanza in ospedale, dove è stato medicato per le conseguenze risultate per fortuna non particolarmente gravi. Il 50enne dovrà rispondere dell'accusa di lesioni personali aggravate dall'uso di arma bianca, deferito in stato di libertà.