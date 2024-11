Passante accoltellato e ferito da morsi del cane. Denunciato un 19enne

Dovrà rispondere di lesioni aggravate il 19enne vigevanese denunciato dagli agenti del commissariato di Vigevano per un episodio avvenuto lo scorso 29 ottobre in corso Novara. Aveva urtato un 22enne che, come lui, stava procedendo a piedi. Tra i due era nato un diverbio ed era spuntato un coltello. Non solo. Il 19enne aveva chiesto l’intervento del fratello che era arrivato con al guinzaglio il suo cane di grossa taglia che il familiare aveva aizzato contro il malcapitato passante, colpito da due coltellate e morsicato dal cane, ferite per fortuna non gravi. Il 19enne aveva presentato denuncia e nell’arco di pochi giorni gli agenti del vice questore Rossana Bozzi grazie al supporto anche dei sistemi di videosorveglianza e ai riscontri dell’anagrafe canina, sono riusciti a risalire all’identità dell’aggressore e a denunciarlo. U.Z.