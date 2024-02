La lite degenera. Ferito alla gola: grave trentanovenne

È stato aggredito e colpito con un oggetto contundente che gli ha provocato una profonda ferita alla gola. I medici del Policlinico San Matteo di Pavia, dove è stato trasportato, si sono riservati la prognosi. Sono gravi le condizioni del cittadino marocchino di 39 anni rimasto ferito ieri mattina poco prima delle 11 a poche centinaia di metri dalla stazione ferroviaria di Mortara. Da quanto è emerso dai primi riscontri investigativi dei carabinieri della Compagnia di Vigevano, che si stanno occupando dell’accaduto, l’uomo avrebbe avuto un alterco con un connazionale non è ancora chiaro per quale ragione. La discussione è presto degenerata e i due sono passati alle mani. La dinamica della lite è in fase di ricostruzione anche con l’ausilio delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona ma è plausibile che il trentanovenne sia stato colpito con un coltello o con un altro oggetto acuminato. L’aggressore è poi fuggito e si è reso irreperibile. Il ferito, sanguinante, ha raggiunto la stazione ferroviaria per chiedere aiuto. Soccorso dal personale medico del 118 è stato trasportato al policlinico pavese da una ambulanza della Croce Rossa di Mortara. U.Z.