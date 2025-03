I “Supereroi” arrivano a Pavia: la mostra a Palazzo del Broletto

Pavia, 18 marzo 2025 – E’ visitabile - l’ingresso è gratuito ed è possibile dalle 15 alle 21 - fino al 23 marzo al Palazzo del Broletto di Pavia la mostra “Supereroi”, che dopo un lungo tour in giro per l’Italia torna in Lombardia. Curata dagli agenti della Polizia di Stato Ester Lo Feudo, Marzo Domizi e Giovanni Marcellino, la mostra fotografica racconta il mondo della pedofilia online entrandovi in punta di piedi. E proprio per questo fa riflettere e scuote le coscienze.

“Supereroi” è più di una “semplice” mostra fotografica. Le immagini, accompagnate dagli emozionanti e toccanti testi realizzati da Rosaria Della Ragione, proiettano il visitatore in un mondo che sin troppo spesso viene ignorato: quello della vita dei piccoli in rete. Già, la vita e non le attività. Perché può capitare che bambini e ragazzini si avventurino nel mondo di web e chat e finiscano nella rete di mostri e orchi. Che cambiano letteralmente la loro vita rendendola un incubo da cui poi diventa difficile uscire.

Il sottotitolo "Proteggiamo i bambini insieme” racconta quanto i “supereroi” non siano solo gli esponenti delle forze dell’ordine che sgominano le bande di criminali e pedofili online, ma anche e soprattutto i bambini e ragazzini che attraversano l’inferno, lo vivono sulla loro pelle e riescono poi, grazie all’aiuto di forze dell’ordine, professionisti e della famiglia, a uscirne. E tornare finalmente a vivere e sorridere.

“Supereroi” è una mostra che va visitata e fatta visitare tanto agli adulti quanto ai più piccoli. I pericoli del web sono enormi, ma non sempre evidenti. E un’iniziativa come questa accende un faro potente e necessario su questa parte di realtà. Che è sempre meno virtuale e ha sempre più conseguenze reali sulla vita di chi, spesso, non ha gli strumenti per difendersi.

Fotografie, ma non solo: domani, mercoledì 19 marzo, alle 18 la mostra sarà sede anche dell’incontro “La rete come luogo di rischio” dedicato ai temi della prevenzione e supporto a minori e professionisti della sicurezza. Protagonisti saranno la professoressa Maria Assunta Zanetti, la psicologa Sara Martelli e Marco Domizi della Polizia Postale.