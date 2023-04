"Renate, rialzati Una vittoria forse non basta"

Secondo Andrea Dossena una vittoria nelle prossime due gare (contro la lanciatissima Virtus Verona e poi l’Arzignano) potrebbe addirittura non bastare per centrare i playoff. A 180 minuti dalla fine, alla luce del capitombolo di Mantova maturato dopo un insufficiente secondo tempo, i nerazzurri sono proprio al limitare della zona playoff, ci sono dentro per un soffio ed è chiaro che da qui alle prossime due domeniche servirà cambiare registro per coronare una stagione spesso di vertice con la partecipazione agli spareggi. Starne fuori non sarebbe un dramma, l’obiettivo non sarà mai la serie B, ma per quanto fatto vedere quest’anno il traguardo sarebbe meritato. "Lecchiamoci le ferite, cerchiamo di cancellare la prestazione di Mantova. Sappiamo che si può fare meglio in termini di incisività, cattiveria…". Dossena è arrabbiato per l’atteggiamento assunto dalla squadra dopo il vantaggio firmato da Sorrentino a inizio ripresa. "Non mi è piaciuto la gestione di quel gol. Come ci siamo posti dopo aver sbloccato il punteggio. Perché se pensi di portare a casa una partita difendendoti già a 40 minuti dalla fine, prima o dopo l’occasione buona per gli avversari capita. E vieni punito, come è successo". Del resto il Renate non è una squadra nata per subire. "Il nostro Dna ci dice che siamo fatti per attaccare e non rintanarci dentro la nostra area. I tanti gol presi quest’anno lo dimostrano". Dopo i tre del “Martelli” il conto sale a quota 52, peggio delle pantere fanno solo Piacenza e Mantova…

Ro.San.