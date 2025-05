Claudio Nava lascia la guida della Casati Arcore dopo due stagioni

Dopo due stagioni, una promozione in Eccellenza e l’immediato ritorno in Promozione pochi giorni fa, si chiude consensualmente l’avventura di Claudio Nava (nella foto) alla guida della Casati Arcore.

Era arrivato nel maggio del 2023 come “cavallo di ritorno” con un passato nelle giovanili da calciatore prima di iniziare la carriera da allenatore da vice alla Concorezzese, poi un anno a Bellusco in Seconda Categoria e poi ancora Concorezzo dal 2019 al 2023 questa volta da capo allenatore.

Due anni in biancoverde lasciano comunque un bel ricordo in società, a livello umano e per il lavoro svolto come si legge nel comunicato pubblicato nelle scorse ora sui canali social del club arcorese che ufficializza l’addio.

"Ci teniamo a sottolineare la grande professionalità messa a disposizione e il gran lavoro che è stato fatto in queste due stagioni. Lo scorso anno coronando il sogno di venire ripescati in Eccellenza e quest’anno pur non riuscendo a mantenere la categoria è stato fatto un grande lavoro e onorato l’impegno fino all’ultima giornata conclusasi con una bella vittoria sul Tribiano".

Nei prossimi giorni il direttore generale Davide Dattola annuncerà il successore di Claudio Nava.

Ro.San.