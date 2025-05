Universal Solaro affronta la sfida playoff contro Besnatese: Broccanello cerca la vittoria

Sarà un tabellone playoff tutto in salita per l’Universal Solaro che dopo il quarto posto nel girone A di Promozione tornerà in campo domani alle 16 a Besnate per sfidare la terza della classe. I giallorossi per continuare la corsa e giocare la finalissima contro il Morazzone dovranno vincere entro il 90’ su un campo poco propizio ai colori solaresi. Nei tre anni della sua gestione, Broccanello in trasferta contro la Besnatese ha sempre perso, lo stesso dicasi nella stagione corrente con la vittoria di misura dei varesini anche al Comunale.

"Non è la trasferta migliore per noi e che ci agevola di più visti i precedenti. Ma riferendoci alle due gare di quest’anno, stiamo parlando di due situazioni completamente diverse. All’andata a Besnate meritammo la sconfitta, al ritorno a Solaro vinsero loro 1-0 ma fu un risultato bugiardo. Ricordo grandi parate del portiere ed errori sotto porta nostri. Soffriamo il loro terreno di gioco, piccolo, irregolare, l’esatto contrario del nostro su cui siamo soliti esprimerci al meglio".

Broccanello indica in Besnate l’ostacolo più complicato, anche più di quello, eventuale, del viaggio a Morazzone. "Sabato avremo una montagna da scalare". Per fortuna che l’Universal ha chiuso il girone di ritorno con quattro vittorie e due pareggi nelle ultime sei giornate.

"Avevamo anche un calendario molto complicato ma ci siamo comportati bene. Diciamo che nel girone di ritorno abbiamo trovato una quadratura diversa. Se poi vai a vedere, scopri che la differenza di punti con l’andata è minima, ma bisogna analizzare come sono arrivati, io penso in maniera più convincente e attraverso il gioco".

