Matteo Fiorin, capolavoro in azzurro

Grande risultato di Matteo Fiorin in maglia azzurra. Il sevesino classe 2005 portacolori del Pool Cantù-GB Junior ha conquistato il successo a Meeting internazionale nel velodromo Eddy Merckx di Gand, in Belgio. Fiorin, in coppia con il milanese Juan David Sierra della Biringhello, ha dominato la prova Madison per juniores. Ora la coppia Fiorin-Sierra nella classifica generale anticipa i francesi Menanteau-Boutron e i belgi Dens-Huysmans. Oggi Fiorin sarà impegnato nelle gare a Eliminazione, dell’Omnium e dello Scratch. Sempre ieri la coppia Nicholas Travella ed Etienne Grimod, del Pool Cantù-GB Junior, ha sfiorato il successo nella cronometro a coppie a Porto Sant’Elpidio (Ap) valida per l’Internazionale Festival di Ciclismo.

Dan.Vig.