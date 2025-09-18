“Agrate resti un polo strategico”: è compatto il fronte per il rilancio di St

Agrate (Monza e Brianza) – “St Agrate deve continuare a essere ciò che è sempre stato: un polo strategico nel panorama industriale dei semiconduttori, in grado di generare occupazione e valore per il nostro territorio”. Così il sindaco Simone Sironi dopo l’incontro al Mimit tra azienda e sindacati e il ritiro degli esuberi “ancora tutto da riempire di contenuto”.

Da mesi vive con il fiato sospeso seguendo la vertenza passo dopo passo. “Parliamo - dice - del futuro di migliaia di famiglie e del territorio”. E dopo le valutazioni dei metalmeccanici sullo sblocco della vertenza, arrivano anche le considerazioni degli amministratori. “Sono certamente positive le prime notizie in arrivo da Roma sul futuro del sito – sottolinea Brianza Rete Comune –. Non sarebbero più a rischio i 1.500 posti in via Olivetti, prima in discussione”. Per il gruppo provinciale di centrosinistra è “un segnale importante nella direzione giusta”.

“Anche se non ci sono ancora informazioni sul piano industriale - puntualizzano i consiglieri Francesco Facciuto e Vincenzo Di Paolo -, l’occupazione in un settore così strategico si tutela con un programma coraggioso di medio termine orientato all’innovazione, alla valorizzazione del personale e alla capacità di attrarre e contribuire a formare nuove competenze nell’alta tecnologia. Un progetto che non può prescindere da un quadro di investimenti adeguato. Aspettiamo gli sviluppi”. Secondo la lista “il caso St ha unito ampi settori della politica del territorio, compresa l’importante opera portata avanti sui banchi del Consiglio provinciale, riuscendo a sollecitare e ad accompagnare chi oggi riveste incarichi di Governo”.

Anche in Regione c’è ottimismo. “Il polo di Agrate – ribadisce Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega al Pirellone – è una realtà strategica non solo per la Brianza ma per l’intera Lombardia con ricadute fondamentali sull’occupazione, sull’innovazione e sulla competitività della nostra area”. “Grazie all’impegno del Governo, delle istituzioni e del nostro assessore Guido Guidesi. Oggi, si apre una nuova fase con la possibilità di ripianificare seriamente il futuro dello stabilimento. È una vittoria della buona politica fatta di serietà, visione e concretezza”.