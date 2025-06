Monza, voragine aperta in viale Sicilia: “Tutto a posto entro fine settimana”

Monza – Se non ci saranno ostacoli, entro la fine della settimana sarà riaperta al traffico la rotatoria tra viale Sicilia e via Pasubio, teatro giovedì scorso di un improvviso cedimento stradale che ha causato l’apertura di una voragine nel manto asfaltato. L’intervento tempestivo di BrianzAcque e della polizia locale ha permesso di mettere in sicurezza l’area in tempi rapidi, evitando conseguenze più gravi.

Erano da poco passate le 20 quando il dissesto ha fatto sobbalzare residenti e passanti di zona, tra cui il cittadino attivo Salvatore Russo, testimone diretto dell’accaduto. “La prontezza è stata fondamentale – dichiara – e va dato merito agli operatori per la professionalità con cui hanno gestito la situazione”. La polizia locale ha chiuso la rotatoria e deviato il traffico, mentre i tecnici della società idrica hanno avviato i primi rilievi e le verifiche sul sottosuolo. “Dopo le prime ispezioni, con l’esecuzione di uno scavo di verifica, non sono emersi problemi strutturali del collettore, ma è stata rilevata una predisposizione della quale ha ceduto la sigillatura – fanno sapere da BrianzAcque –. Si sta procedendo al ripristino di questa tubazione destinata a predisposizione realizzando un pozzetto di ispezione. Condizioni meteo permettendo, entro fine settimana si potrebbero concludere i lavori con il ripristino della normale circolazione veicolare”.

Il punto del cedimento si trova in prossimità di uno degli assi viari più trafficati di Monza, crocevia fondamentale per la viabilità cittadina. Per questo, sin dal primo momento, l’obiettivo delle squadre operative è stato duplice: contenere i danni e ripristinare la normalità nel più breve tempo possibile. Nel frattempo, BrianzAcque porta avanti un altro importante capitolo della manutenzione della rete fognaria monzese.

Prosegue, nei tempi stabiliti, l’iter progettuale per la riparazione del grande collettore di viale Campania, intervento che si annuncia tra i più complessi dell’anno. La chiusura del progetto esecutivo è prevista prima dell’estate, cui seguiranno la gara d’appalto e nove mesi effettivi di lavori, con partenza stimata a settembre. Si tratterà di un’operazione interamente condotta all’interno del condotto fognario, con tecniche altamente specializzate e un investimento complessivo di 8 milioni di euro, interamente a carico della società. L’intervento, in ogni caso, non comporterà interruzioni alla viabilità: la circolazione sarà sempre garantita in entrambi i sensi di marcia, e via via che i lavori progrediranno, le porzioni di strada verranno restituite alla città.