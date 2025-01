Vincenzo e Massimo, la pesca è diventata tradizione di famiglia

Una passione per due. Perché qui, a dividere un’irresistibile l’attrazione per guadini e abboccate, sono due componenti della famiglia Crea, papà Vincenzo, 69 anni, già dipendente Tpm e il figlio Massimo, 33enne magazziniere di professione. Entrambi sono iscritti alla Fondazione Polisportiva Atm e perciò frequentano il laghetto di Redecesio di Segrate, di proprietà appunto della Fondazione. Ma le due lenze monzesi conoscono bene anche il laghetto della Boscherona. Crea Junior partecipa al Trofeo Invernale, competizione pescatoria a coppie, articolata in quattro prove, organizzata da Paolo Cavalleri. La tappa conclusiva è in programma questa mattina. Massimo prende parte alla gara con Massimo Scumaci. Crea senior, inevitabilmente, sarà alla Boscherona per dare qualche dritta all’allievo che di strada ne ha fatta.

"Adesso – commenta Vincenzo – i ruoli si sono invertiti. Prima era Massimo che mi seguiva quando andavo a pescare, anche quando prendevo parte alle gare per la Tpm. Ora sono io che vado con lui". "Inizialmente – conferma Massimo – non è che la pesca mi piacesse più di tanto. Ma papà, a casa, ci stava poco, per via del lavoro e delle uscite a pesca. Capii che andare sui fiumi era un’occasione per stare più tempo con lui. E la sfruttai. Ora il vero appassionato sono io. Ma la pesca per me è anche una maniera per fuggire dal traffico, per estraniarmi dalla vita di tutti i giorni, per stare all’aria aperta". "Comunque – ammette senza esitazioni papà Vincenzo – il più bravo a pescare è lui".

