Turista di 18 anni abusata in ostello a Milano: “Mi ha assalita mentre dormivo, ho urlato”

Ha confermato la sua versione davanti al giudice per le indagini preliminari la ragazza finlandese di 18 anni riguardo la presunta violenza sessuale avvenuta tra l’11 e il 12 luglio in un ostello di Milano, in zona Lambrate, che ha portato all’arresto di un coetaneo italiano, ora in carcere.

La ragazza, che dopo la testimonianza potrà rientrare in Finlandia, ha raccontato che si trovava nella stanza mista dell’ostello quando è stata aggredita nel suo letto mentre dormiva. Dopo l’assalto ha detto di essere riuscita con le sue urla a dare l’allarme, facendo così intervenire i compagni di viaggio.

Il giovane coetaneo italo-croato, arrestato dalla polizia il 12 luglio, resta nel carcere di San Vittore e, dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere nel suo interrogatorio di convalida, potrebbe presto chiedere i domiciliari.