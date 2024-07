Milano, due aggressioni in meno di un’ora: il molestatore seriale bloccato dai passanti

Milano, 15 luglio 2024 – Il primo raid all'esterno del centro commerciale. Il secondo poco dopo in un parchetto. Due donne spintonate e palpeggiate in meno di un'ora. Nella tarda serata di domenica 14 luglio, i carabinieri della stazione Musocco hanno arrestato per violenza sessuale e tentata rapina un quarantatreenne pakistano, accusato di due aggressioni avvenute nei minuti immediatamente precedenti.

Il primo episodio

Attorno alle 21.30, l'uomo si è avvicinato a una trentaduenne russa all'uscita dal centro commerciale Portello di via Grosotto, a due passi da piazza Accursio: dopo aver tentato un approccio, respinto, il molestatore ha spintonato la donna e l'ha palpeggiata nelle parti intime.

Le urla della vittima hanno richiamato l'attenzione di alcuni passanti, e a quel punto il pakistano si è allontanato di corsa. La chiamata al 112 ha generato l'intervento dei militari della stazione Musocco, che hanno preso nota della descrizione fornita dalla donna e hanno avviato le ricerche per identificare il fuggitivo.

Il secondo allarme

Poco prima delle 22.30, la centrale operativa di via Moscova ha diramato via radio una seconda richiesta di intervento per lo stesso motivo: in quel caso, il quarantatreenne ha preso di mira una ventitreenne salvadoregna in largo Zanuso, palpeggiandola e provando a strapparle la borsetta. Alcuni passanti sono riusciti a bloccare il molestatore seriale, poi preso in consegna dai carabinieri e portato in carcere: è stato arrestato in flagranza per il secondo raid e indagato per il primo, nonché denunciato per le lesioni riportate dalla donna russa.