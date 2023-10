Dà fuoco a casa sua e costringe all’evacuazione 12 famiglie. A luglio aveva pestato un medico del Policlinico

Villasanta (Monza e Brianza) – Un uomo ha dato fuoco questo pomeriggio alla propria abitazione costringendo i pompieri a evacuare 12 famiglie. Protagonista, una vecchia conoscenza delle cronache. Un uomo di 56 anni, che già lunedì scorso si era barricato in casa in via Buozzi e solo l’intervento del negoziatore del Comando provinciale di Monza dell’Arma aveva distolto dai propri violenti propositi.

Lo stesso soggetto, lo scorso luglio, era balzato alle cronache per aver aggredito un medico del Policlinico di Milano, a cui aveva spezzato un femore in tre punti saltandogli sopra con tutto il proprio peso nel vano tentativo di far dimettere l'anziana madre dall'ospedale.

In cura dl Cps di Monza, oggi è tornato in azione nel suo palazzo, dando fuoco all’appartamento. Le fiamme si sono rapidamente propagate, ma grazie all’intervento di tre autopompe, un'autoscala e un carro soccorso, i pompieri sono riusciti a circoscrivere le fiamme. È stato comunque necessario evacuare appunto 12 famiglie dalle proprie abitazioni fino al termine dell’intervento. L’uomo è stato portato in ospedale, dove è stato ricoverato in Psichiatria. Sul posto, i carabinieri della Compagnia di Monza agli ordini del maggiore Emanuele D'Onofri.