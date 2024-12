Villasanta, il Comune arruola umarell professionisti per controllare i cantieri e fare la “spia”

Villasanta (Monza e Brianza), 19 dicembre 2024 – Chi meglio di loro per controllare i lavoro e lo stato di avanzamento dei cantieri? Il Comune di Villasanta cerca con tanto di bando cerca umarell (silenziosi) o meglio “volontari-sentinella” che monitorino i lavori e riferiscano cosa va e cosa non va. Previa l’iscrizione al registro del Volontariato Civico e soprattutto aver competenze tecniche.

Il curriculum

“L’idea – si legge sul sito - è quella di coinvolgere nel volontariato in Comune persone che abbiano, per formazione o esperienza, qualche competenza nei settori del verde, dell’edilizia, delle manutenzioni. L’aspirante volontario potrebbe mettere a disposizione poche ore alla settimana secondo la propria disponibilità ed entrare a far parte di una squadra di cittadini che opererebbe sotto il coordinamento del personale comunale competente e dopo qualche momento di formazione. Con la possibilità di formalizzare ulteriormente il ruolo di questi Volontari Civici attraverso un Patto di collaborazione”.

Il compito

Il compito dei volontari-sentinelle sarebbe esclusivamente di monitoraggio. Le informazioni verrebbero trasmesse agli uffici competenti che le raccoglierebbero, valutando eventuali interventi. Una formula che presenta, nell’ottica dell’Amministrazione, molteplici lati virtuosi: un supporto all’operatività dell’Ente in tempi di fisiologica carenza d’organico, la promozione della partecipazione, la valorizzazione di cittadini che desiderano mettersi a disposizione del bene pubblico.

Il sindaco

“Quello che immagino per questi volontari – ha spiegato il sindaco Lorenzo Galli – è un po’ un ruolo di sentinelle del nostro territorio. Chiarisco subito che non potranno e ne’ dovranno interferire nei cantieri, ma il loro compito sarà quello di supportare il Comune nell’intercettare piccoli guasti come fontanelle che non funzionano, buche ed anche eventuali mancanze da parte dei fornitori di servizi. Abbiamo da una parte carenza di personale soprattutto nel settore lavori pubblici, dall’altra parte persone disponibili che hanno competenze che potrebbero essere valorizzate. Quindi l’idea è di creare sinergia”.