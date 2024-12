I Vigili del Fuoco di Monza portano il Natale ai bimbi ricoverati negli ospedali

Monza, 15 dicembre 2024 – Come ogni anno i Vigili del fuoco di Monza hanno voluto essere vicini ai piccoli ricoverati negli ospedali della Brianza. Nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì personale del comando, con un delegazione di circa 40 persone, ha visitato i reparti degli ospedali di Vimercate, Desio e Monza, portando sorrisi e doni a tutti i bambini che in questo periodo di festa purtroppo sono in ospedale. Anche quest'anno non è mancata la visita al Centro Maria Letizia Verga, dove i vigili hanno potuto giocare e ridere con i piccoli pazienti del Day Hospital. Un'esperienza forte e che resterà nei loro cuori per far capire che i Vigili del fuoco per i bambini ci saranno sempre.