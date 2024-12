Vestiti sequestrati, la Finanza dona 867 capi alla Croce Rossa italiana

Monza, 12 dicembre 2024 - Il Natale solidale del Finanziere al via con una donazione di 867 capi di abbigliamento al Comitato della Croce rossa italiana di Monza. Gli articoli di vestiario donati dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza e Brianza erano stati sottoposti a sequestro in un'operazione dei Finanzieri del Gruppo di Monza a contrasto della contraffazione e dell’abusivismo commerciale perché riproducevano falsamente la foggia ed i segni distintivi di noti brand registrati.

La contraffazione è un “moltiplicatore d’illegalità” che, oltre a danneggiare i titolari dei diritti, alimenta i circuiti sommersi del lavoro nero, dell’evasione fiscale, del riciclaggio, del crimine economico organizzato. L’Autorità Giudiziaria di Monza, su richiesta delle Fiamme Gialle, rilevata l’effettiva esigenza ed il sicuro utilizzo a fini umanitari della merce oggetto di provvedimento cautelare, ha così disposto la devoluzione in beneficenza dei capi di abbigliamento, a cui sono stati rimossi, come prevede la legge, i segni distintivi contraffatti. Alla consegna, avvenuta presso la sede storica di via Pacinotti, hanno presenziato una rappresentanza di volontari del Comitato C.R.I. di Monza ed i militari che hanno effettuato il sequestro, al seguito del Comandante del Gruppo di Monza, Tenente Colonnello Antonio Dima.