Vigili ecologici a Seveso contro i pirati dell'ambiente

Continua il controllo ambientale da parte degli agenti della polizia locale con il supporto del vigile ecologico, figura creata a Seveso esattamente un anno fa in collaborazione con Gelsia (si tratta di quattro operatori specializzati che, dopo aver seguito un corso di formazione sono stati incariti di accertare le violazioni in tema di abbandono rifiuti).

Nei primi nove mesi del 2023 sono stati effettuati 75 servizi di controllo ambientale per un totale di circa 450 accertamenti da cui sono scaturiti 110 verbali di violazioni amministrative riguardo all’esposizione anticipata, all’utilizzo improprio dei cestini e all’abbandono di rifiuti domestici. Inoltre, è stato elevato un verbale da 4.500 euro di sanzione per abbandono di rifiuti speciali non pericolosi e quattro per violazione dell’ordinanza che obbliga i proprietari dei terreni al taglio dell’erba e alla pulizia delle aree. Sono anche state emanate due ordinanze urgenti per rimozione rifiuti ed è stata denunciata una persona titolare di attività per conferimento di rifiuti speciali in discarica. Infatti, è entrato in vigore il nuovo regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilazione rifiuti speciali. È diviso in 13 titoli e 63 articoli, e riguarda, in sintesi, la corretta gestione dei rifiuti urbani dal momento in cui vengono prodotti a quello in cui vengono conferiti. È consultabile e scaricabile dal sito web del Comune nell’area “News”. Sono stati inoltre definiti gli importi per il pagamento delle violazioni. Si va da 100 a 400 euro in base alla loro gravità.

