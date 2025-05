Viaggio verso il Ritorno. Esistenze “ferite dentro“. Musica e prosa per aiutare

Uno spettacolo che fonde musica e prosa, intrecciando in modo emozionante parole e suono, storie reali e immaginazione. Un modo per disegnare una moderna chimera, ossia il sogno, l’utopia di riuscire a raccontarsi, anche quando questo richiede un viaggio all’interno del dolore, della trasformazione, della rinascita. E poi un concerto di musica sacra che attraverserà i secoli, dal Cinquecento di Palestrina al Novecento di Willcocks e Astor Piazzolla, seguendo il filo rosso dei brani dedicati alla figura di Maria. Sono i due appuntamenti musicali che animeranno Seregno da qui al weekend.

Domani alle 21 al Teatro San Rocco di via Cavour la Filarmonica Ettore Pozzoli proporrà l’evento “La chimera di sé - Prosa e musica“, uno spettacolo che avrà per protagoniste le attrici Federica Fabiani e Rossella Rapisarda, nei panni di due donne in sedia a rotelle che affrontano la vita con ironia, poesia e con la forza dell’amicizia. Ad accompagnarle i brani dal vivo eseguiti dalla Filarmonica Pozzoli diretta da Luca Ballabio, che non fanno da semplice sfondo ma risuonano come una terza voce. Il testo, firmato dalla pluripremiata drammaturga Chiara Arrigoni, è nato dalle storie vere di persone con cerebrolesioni ospiti del centro diurno dell’associazione Il Ritorno. Biglietti d’ingresso 15 euro, acquistabili online attraverso il circuito Vivaticket o direttamente al botteghino del teatro. L’evento fa parte della rassegna “I Grandi Concerti“ della Filarmonica Pozzoli e servirà a sostenere l’associazione Il Ritorno, che accoglie persone con lesioni cerebrali acquisite in seguito a incidenti. Info 335.57.92.844.

Gli appuntamenti con la musica proseguiranno poi sabato alle 21 nella chiesa di Sant’Ambrogio, in via Edison, con il concerto dal titolo “Viaggio intorno a Maria“: il Coro Anthem diretto da Paola Versetti, con Lorenzo Zandonella Callegher all’organo e Angela Carta al flauto, proporrà un programma che spazierà dall’Ave Maria di Piazzolla ad “Angelus ad Virginem“ di David Willcocks, dal Magnificat di Giovanni Pierluigi da Palestrina allo “Stabat Mater“ di Rheinberger, passando per brani di Di Marino, Ghedini, Lorenzo Donati e Javier Busto. L’evento concluderà la rassegna “Soli Deo Gloria“ dedicata alla memoria del medico seregnese Francesco Scamazzo. Ingresso libero.