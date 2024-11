Viaggio nelle emozioni con I Musici di Guccini

Per una vita hanno accompagnato su e giù per l’Italia, oltre che nei dischi in studio, uno dei più grandi cantautori italiani. Ora sono tornati a calcare i palchi per riproporne le canzoni indimenticabili. Tappa brianzola per I Musici di Francesco Guccini, il progetto ideato dalla storica band del “maestrone“ di Pavana: il gruppo formato da Juan Carlos “Flaco“ Biondini a voce e chitarre, Vince Tempera a pianoforte e tastiere, Ellade Bandini a batteria e percussioni, Antonio Marangolo a fiati e percussioni e Giacomo Marzi al basso elettrico arriverà mercoledì alle 21 all’Auditorium di piazza Risorgimento a Seregno. La band rileggerà i brani più amati di Guccini, così come li ha eseguiti per anni accompagnando il cantautore modenese in tanti tour.

Il concerto sarà un lungo viaggio attraverso le canzoni più belle di Guccini, reinterpretate con amore, passione e bravura: si potranno riascoltare pezzi come “Il vecchio e il bambino“, “Auschwitz“, “Autogrill“, “Dio è morto“, “Canzone per un’amica“, “Incontro“ e “Cyrano“. A intervallare i brani musicali ci saranno i ricordi di vita vissuta dai Musici insieme a Guccini. Lo spettacolo sarà inoltre l’occasione per sentire dal vivo i pezzi del doppio album “Ronin“, in cui Flaco e compagni hanno alternato brani di Guccini riarrangiati e inediti. Il progetto portato avanti dagli ex compagni di strada del cantautore emiliano vuole dare continuità al patrimonio poetico e artistico di Guccini. Ad aprire la serata il cantautore Andrea Labanca. Biglietto d’ingresso 25 euro, in vendita attraverso il circuito Mailticket.it.

Fabio Luongo