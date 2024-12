Viaggio nel Bosco delle Querce. Una guida a tappe lungo i sentieri racconta storia, piante e fauna

Collocati i nuovi pannelli informativi nel Bosco delle Querce di Seveso e Meda progettati dalla Scuola di Design del Politecnico di Milano. Nelle teche sono raccolte numerose curiosità e informazioni su flora e fauna e cenni di storia del Bosco. Ogni pannello è stato suddiviso in aree tematiche: nella parte superiore a sinistra c’è una mappa dell’area di parco in questione (Seveso e Meda), sotto una breve cronologia degli avvenimenti storici che hanno portato alla nascita del Bosco. Per gli aspetti più naturalistici c’è una guida alle foglie e una dedicata agli animali avvistati, entrambe il più possibile focalizzate sulla porzione di area protetta in cui è posizionata la bacheca. C’è anche una sezione del pannello aggiornabile per gli avvisi alla cittadinanza e per pubblicizzare gli eventi e un’altra composta con blocchi magnetici sostituibili contenenti le curiosità sul Bosco delle Querce. Hanno contribuito alla realizzazione dei contenuti gli uffici cultura ed ecologia del Comune di Seveso, Legambiente Lombardia ed Ersaf. I pannelli sono stati realizzati per i numerosi visitatori che quotidianamente camminano nell’area verde.

I sentieri sono adatti a tutti, compresi passeggini e carrozzine per disabili. Numerose sono le panchine a disposizione per brevi soste. Le nuove bacheche vanno ad aggiungersi agli altri undici pannelli che, collocati all’interno del Bosco delle Querce di Seveso e Meda, descrivono ciò che prima c’era in quest’area, a partire dall’incidente all’Icmesa il 10 luglio 1976, fino alle bonifiche e alla nascita del Bosco. La scrittura dei pannelli giunge al termine di un lungo percorso che aveva richiesto l’intervento di un’équipe di esperti di processi di comunità. Questi pannelli sono stati collocati all’interno dell’area bonificata per creare percorsi guidati, tracce visibili per non dimenticare, che aiutino i visitatori del Bosco delle Querce alla comprensione degli avvenimenti e alla loro lettura scientifica e socio-ambientale. Il Bosco delle Querce di Seveso e Meda offre l’opportunità di visite guidate per le scuole di ogni ordine e grado, per gruppi e associazioni. Per qualsiasi ulteriore informazione si può contattare la direzione del parco chiamando il numero 0362-517208 o inviando una mail all’indirizzo info@boscodellequerce.it.