Viaggio con la macchina del tempo. La canzone d’autore tra ieri e oggi

La canzone d’autore di oggi e di ieri, l’indie italiano e internazionale e le sonorità hawaiiane dell’ukulele. Sarà una settimana fitta di appuntamenti e di concerti al Tambourine di Seregno. Il circolo di via Carlo Tenca accenderà i suoi amplificatori già stasera con un triplo evento tutto dedicato alle nuove leve del cantautorato: dalle 21.30 saliranno sul palco il duo dei Subuteo e l’artista di origini siciliane ma bolognese d’adozione Livrizzi, con il suo indie pop in cui entrano melodie anni ‘80, reminiscenze di Battiato, la lezione di Cohen e De André e pure quella di autori più recenti come Bersani e Diodato. Faranno da apertura per lo spettacolo di Scarda, alias Domenico Scardamaglio (nella foto), cantautore nato a Napoli, poi calabrese d’adozione e ormai stabile a Roma: si è fatto conoscere con brani scarni, voce e chitarra, che da YouTube hanno generato un passaparola sempre più fitto, fino a portarlo a scrivere un pezzo per la colonna sonora del film “Smetto quando voglio“ di Sydney Sibilia, per cui ha ricevuto una candidatura ai David di Donatello. Il primo album, dieci anni fa, è nel solco del più puro cantautorato, ma è col secondo disco “Tormentone“ che i suoi pezzi iniziano a diventare virali. Col terzo lavoro di studio, “Bomboniere“, arriva la svolta pop che ancora oggi caratterizza il suo stile. Ingresso 10 euro con tessera Arci. Domani alla stessa ora cambio di atmosfere con un laboratorio gratuito integrato di ukulele, un appuntamento per imparare a suonare questo strumento che dalle Hawaii sta prendendo sempre più piede anche nel nostro Paese. Ingresso libero con tessera Arci. Giovedì, sempre alle 21.30, sarà di nuovo di scena la musica d’autore: al Tambourine arriverà l’artista milanese Daniele Stefani, che sarà protagonista di un “Tributo ai cantautori italiani“.

Già visto al Festival di Sanremo, Stefani rileggerà dal vivo il meglio della tradizione cantautorale, seguendo il filone del suo disco “Corde“, che è un omaggio ai classici della musica italiana. Ad aprire la serata il cantautore e polistrumentista Montenegro, alias Daniele Paolucci, con i suoi brani che sono piccoli quadri, storie che si muovono per immagini. L’artista ha scritto per Max Gazzè e ha appena pubblicato l’album “Fare di meglio“. Della partita anche il cantautore, Villa. Ingresso 10 euro con tessera Arci. Venerdì musica e diritti con l’evento “All you can Pride“ di Brianza Oltre l’Arcobaleno, tra dj-set, karaoke e concerto del cantautore Jack Scarlett, e sabato serata speciale di “Canta indie, canta male“ dedicata alle “canzoni tristi“.