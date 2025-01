Via Indipendenza si fa bella. In arrivo un corridoio naturale

L’Amministrazione comunale tira diritto per la sua strada: dopo i lavori di corso Matteotti oltre passa anche il passaggio a livello all’altezza della stazione e si prepara a dare il via a un altro importante lavoro di riqualificazione stradale. Sul tavolo del sindaco Luca Santambrogio c’è già ila sistemazione di via Indipendenza, l’arteria viabilistica più importante della città, percorsa ogni giorno da migliaia di automobilisti, vetrina importante per numerose attività produttive e commerciali. Già in primavera i tecnici del municipio avevano firmato un documento di indirizzo alla progettazione per l’affidamento della riqualificazione. La scelta è quella di intervenire in modo deciso nel tratto tra via Santa Caterina da Siena e via Einaudi.

Via Einaudi segna il confine con il territorio di Seregno. A determinare la scelta di riqualificare via Indipendenza non è soltanto il desiderio di ridisegnare un asse viabilistico importante che ospita numerose attività. La decisione è dovuta anche alla volontà di dare attuazione al masterplan del verde: un documento in cui l’Amministrazione comunale ha deciso di trasformare la situazione di criticità in opportunità. Via Indipendenza, pertanto, sarà un corridoio a forte impronta naturale, destinato a collegare la città con il parco della Porada che è il polmone verde più importante della limitrofa città di Seregno. Per questo motivo la strada sarà rivista anche con l’inserimento di un percorso ciclabile di collegamento tra quest’area verde e la stazione ferroviaria medese. L’incognita è data dai tempi, perché siamo proprio all’inizio dell’iter burocratico. Nella direzione esattamente opposta, ovvero dal passaggio a livello verso ovest, l’Amministrazione comunale ha già affrontato il difficile intervento di corso Matteotti, strada importante che si sviluppa all’interno del nucleo storico della città. I due lavori, in un colpo solo, riconsegnano un nuovo asse est-ovest più gradevole, moderno e decoroso. La città del mobile con l’arrivo dell’anno nuovo si fa bella.

Gualfrido Galimberti