Via diciassette cartelli abusivi. Maxi sanzioni

Sono 17 gli impianti pubblicitari abusivi rimossi a Monza dall’Ufficio tutela ambiente e paesaggio della polizia locale e dall’Ufficio pubblicità negli ultimi giorni. Si tratta di impianti non autorizzati, installati a bordo strada. Ai responsabili sono state comminate sanzioni per pubblicità non autorizzata da 430 euro l’una, per un totale di 7.310 euro.

Il 28 marzo sono stati rimossi sei impianti installati nottetempo in viale Elvezia, in via Lario angolo via Pusiano, in viale Lombardia, in via Boito e due in via della Birona. Sono stati smantellati altri 6 impianti in via Pompei, viale Sicilia, viale Stucchi, via della Birona e lungo la Strada Provinciale 60. L’altro ieri, infine, sono stati rimossi 5 impianti abusivi, di cui due nei pressi dell’autolavaggio di via della Birona, uno in via Lario, uno in viale Stucchi e uno in viale Lombardia.

Da.Cr.