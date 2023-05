Via al nuovo centro per l’impiego Nascerà nell’ex asilo di via Ponti

Da asilo a inizio Novecento a casa degli immigrati, e ora si cambia di nuovo pelle. Prima con il boom economico dal Sud Italia e poi dagli anni Novanta in arrivo dopo lunghi viaggi sulle grandi rotte internazionali, ora lo storico edificio di via Ponti a Vimercate cambia di nuovo pelle e alla fine della ristrutturazione ospiterà il Centro per l’impiego, oggi in via Cavour.

Nel 2021, lo stabile era già stato concesso in comodato gratuito ad Afol, l’agenzia provinciale che gestisce il servizio, per 30 anni. Adesso sarà lo stesso ente a occuparsi del restyling nel quadro del piano regionale di potenziamento degli sportelli lavoro che stanzia risorse per il personale, per l’ampliamento delle prestazioni e per la ricerca di nuovi spazi.

La giunta ha approvato il progetto definitivo nei giorni scorsi, valore 1 milione e 85mila euro: a fine cantiere il Centro potrà ospitare fino a 30 addetti e 80 utenti. Al piano terra ci saranno gli uffici amministrativi e le postazioni per l’accoglienza del pubblico con ascensore per salire al primo piano, dove verrà realizzata un’aula corsi. Nel programma di aggiornamento degli impianti è prevista anche l’installazione di un sistema di videosorveglianza, che oggi non c’è. "Il progetto metterà al passo con i tempi anche dal punto di vista energetico un edificio che appartiene al patrimonio pubblico – dice Sergio Frigerio, assessore alla Cura della città –. Oltre agli aspetti tecnici è importante anche la destinazione che avrà con l’ampliamento dei servizi per il lavoro, tema cruciale per i vimercatesi".

Per anni via Ponti ha ospitato il Coi, il Centro orientamento immigrati Giovanni Verga, un vero e proprio laboratorio di inclusione nato quando non c’erano tante esperienze del genere in Lombardia con volontari all’opera sui corsi di italiano, sulla casa e sull’inserimento professionale dei nuovi arrivati. Una vocazione per il complesso che prosegue.

Barbara Calderola