“Verde Manara”, famiglie allontanate dell’aula

I carabinieri sgomberano l’aula del consiglio comunale di Usmate dopo il dibattito su un’interrogazione della minoranza di centrodestra che puntava a evidenziare la responsabilità dell’amministrazione comunale sul caso “Verde Manara”, i 24 appartamenti sequestrati dalla Procura di Monza e legati al processo in corso sulla presunta urbanistica truccata a Usmate, che vede imputato Antonio Colombo, ex responsabile dell’Ufficio tecnico municipale, e altre otto persone.

Le famiglie che si trovano senza casa e senza soldi hanno partecipato alla seduta e manifestato il proprio disappunto per la mancanza di risposte della maggioranza agli addebiti dell’opposizione. È così che è partita la chiamata al 112 seguita dall’invito ai presenti di allontanarsi. Prima dell’interruzione, la minoranza aveva letto una lettera degli acquirenti rimasti senza nulla. "Non siamo violenti, pretendiamo rispetto per la situazione di disagio e di ingiustizia che stiamo vivendo".

Le tensioni sono poi proseguite anche all’esterno, dove le famiglie hanno contestato gli esponenti di centrosinistra. "In questa vicenda giudiziaria - ha ribadito la sindaca Lisa Mandelli - è bene ricordare che il Comune è parte lesa".

Bar.Cal.