Il mese della musica nella basilica di Agliate. I virtuosi di chitarra e pianoforte a Vedano

Serenate e fantasie interpretate da un talentuoso duo pianoforte e chitarra. Accattivanti melodie del ‘900 e atmosfere evocative, dal tono vagamente esotico. E poi una rassegna per pianoforti e archi alla scoperta della grande classica.

Sono i concerti che animeranno la serata in Brianza. A Vedano, oggi alle 21 nella Sala della Cultura di via Italia si terrà un concerto del Duo Carissimi-Di Muzio dal titolo “Ricordi, serenate e fantasie tra le corde“: a esibirsi saranno la chitarrista Dania Carissimi e la pianista Chiara Di Muzio, che eseguiranno brani che parlano al contemporaneo. L’evento sarà l’appuntamento conclusivo della stagione musicale organizzata dal Circolo culturale don Primo Mazzolari e dalla Scuola di musica Amalia Caprotti Sala insieme al Comune. L’ingresso è libero.

Sempre oggi alle 21 a Carate, nella Basilica romanica dei Santi Pietro e Paolo ad Agliate, prenderà il via la rassegna “Il mese della musica“, promossa dal Comune: vedrà come protagonisti 3 grandi maestri del pianoforte e un quartetto d’archi. Si comincerà stasera con il concerto del pianista Daniele Martinelli, mentre venerdì 16 alla stessa ora toccherà ai due pianisti Francesco Ricci e Carlo Solinas. Sabato 24, infine, sarà di scena il Quartetto Guadagnini. L’ingresso a tutte le esibizioni è libero.

Per gli studenti la rassegna prevede anche delle lezioni aperte con i maestri pianisti, per due mattine dalle 10: oggi vi si potranno cimentare i ragazzi dell’Istituto superiore Leonardo da Vinci, venerdì 16 sarà la volta degli alunni delle scuole medie Dante Alighieri. Per informazioni si può contattare il municipio scrivendo a istruzione@comune.caratebrianza.mb.it.

