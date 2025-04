Vende le uova del suo pollaio. Maxi sanzione

Per vendere le uova del suo pollaio gli toccherà pagare 3mila euro. Di multa. Sabato mattina, durante un controllo al mercato settimanale in centro a Brugherio, gli agenti del nucleo polizia amministrativa della polizia locale hanno notato un uomo che concludeva uno scambio di merce – uova – in cambio di denaro. Identificato, è risultato essere un allevatore italiano residente nella Bergamasca che, pur privo di autorizzazioni alla vendita, si era recato al mercato per vendere le uova (a detta sua) delle sue galline, sebbene non rientrasse neppure nella categoria dei produttori agricoli. Pertanto, è stato sanzionato con una multa di 3.000 euro. La vendita abusiva è stata sospesa e la merce sequestrata per essere destinata alla distruzione vista la dubbia provenienza essendo priva di qualsiasi certificazione sanitaria. Dal Comando della polizia locale fanno sapere che "anche nelle prossime settimane proseguiranno i controlli a tutela del consumatore".

Da.Cr.